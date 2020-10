Google Play ma menu hamburger. Wygląda jednak na to, że element ten zniknie. Sugerują to nowe testy, które obecnie prowadzone są w aplikacji Google Play.

Google Play w zeszłym roku doczekało się dużego odświeżenia. Niedawno trwały też testy obejmujące sekcję Moje aplikacje i gry. Cały czas towarzyszy nam menu hamburger. Wygląda jednak na to, że gigant z Mountain View planuje się pozbyć tego elementu. Obecnie prowadzony jest program pilotażowy uwzględniający takie zmiany.

Na poniższych zrzutach ekranowych widać Google Play pozbawione menu hamburger. Stosowne okienko z opcjami wyświetla się po dotknięciu ikonki z awatarem. Jest to pływający element i wszystkie znajdujące się tu skróty wcześniej znajdowały się w bocznym panelu. Czy taka zmiana jest na plus, to musicie już odpowiedzieć sobie sami. Domyślamy się, na telefonach z większymi ekranami taki dostęp będzie wygodniejszy.

Menu hamburger z Google Play to już przeżytek

Pamiętajmy, że od takiego elementu już się odeszło. Tym bardziej, że nie współpracuje on najlepiej z obsługą gestów nawigacji wprowadzonych w Androidzie 10. Dlatego menu hamburger jest odradzane nawet przez samo Google. Na razie nie wiadomo, kiedy Sklep Play otrzyma takie zmiany u wszystkich użytkowników. Na razie są one testowane.

źródło: AndroidPolice