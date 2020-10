Google Pay w trakcie płacenia smartfonem przy kwotach przekraczających 100 złotych wymaga potwierdzenia zapłaty. Płatności bez PIN dostępne są wyłącznie bez przekroczenia tego limitu. Santander Bank Polska poinformował, że jego klienci mogą płacić za zakupy w wygodniejszy sposób. Zmienił się sposób autoryzacji.

Santander Bank Polska wprowadził dla swoich klientów prawdziwe płatności bez PIN w Google Pay. Autoryzacja transakcji będzie odbywać się inaczej. Jeśli kwota przekroczy 100 złotych, to trzeba będzie tylko odblokować telefon. Proste i wygodne. Czas na autoryzowanie ma wynosić maksymalnie 180 sekund.

Nie tylko Santander Bank Polska pozwala na płatności bez PIN w Google Pay

Jeszcze do niedawna Google Pay nie pozwalał dokonywać płatności bez PIN i była to bolączka tego rozwiązania względem usługi Apple, gdzie tak jest od dawna. Takie zmiany zapowiedział nie tylko Santander Bank Polska. Wcześniej ogłosiły je także banki Alior i mBank. Tak więc zaczyna się to zmieniać na duży plus.

