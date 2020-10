Samsung Galaxy S20 i S10 z październikową aktualizacją

Samsung Galaxy S20 i S10 dostają nowe uaktualnienia. To październikowa aktualizacja z poprawkami. W tym również dotyczących błędów z bezpieczeństwem.

Samsung Galaxy S20 i Galaxy S10 to smartfony, na które trafia październikowa aktualizacja. Koreańczycy jeszcze nie opublikowali na własnej stronie wykazu biuletynów na ten miesiąc. Wiemy, że w zeszłym miesiącu producent załatał 15 specyficznych dziur we własnym oprogramowaniu. Na informacje o tych z tego miesiąca na razie czekamy, ale same uaktualnienia są już udostępniane.

Samsung Galaxy S20 dostaje łatkę wprowadzającą firmware kończący się ciągiem znaków BTIJ. Zawiera on już aktualne latki bezpieczeństwa dla systemu Android, które na ten miesiąc przygotowało Google. Natomiast październikowa aktualizacja dla Galaxy S10 wnosi firmware zakończony znakami DTI8. Uaktualnienia są już udostępniane drogą OTA na wybranych rynkach.

Październikowa aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S20 i S10 już jest, ale czekamy na betę One UI 3

Październikowa aktualizacja dla wymienionych modeli to pomniejsze uaktualnienie dla wymienionych modeli smartfonów. Obecnie czekamy na publiczną betę One UI 3.0. To nowa nakładka, która będzie już bazować na systemie Android 11. Wiemy, że program pilotażowy ma ruszyć w niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Facebooka

źródło