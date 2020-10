Oneplus Buds Z – nowe słuchawki bezprzewodowe będą zgodne z IP55

OnePlus Buds Z to nowe słuchawki bezprzewodowe, które wkrótce zobaczymy. Będą zgodne z normą IP55. To oznacza, że OnePlus Buds Z wytrzymają zachlapania.

OnePlus Buds Z to słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy wraz ze smartfonem 8T. Premiera jest już blisko i odbędzie się za kilka dni. Producent zaczyna więc podgrzewać atmosferę przed premierą i ujawnił, że nowe urządzenie będzie zgodne z założeniami normy ochronnej IP55. Co to oznacza?

Norma IP55 nie jest najwyższą klasą ochrony. Gwarantuje nam jednak sporą odporność OnePlus Buds Z przed większym zachlapaniem. Nowe słuchawki bezprzewodowe z powodzeniem będzie można nosić na deszczu. Ponadto wytrzymają strugę wody w postaci 12,5 l/min. Poza tym są pyłoszczelne.

OnePlus Buds Z to słuchawki bezprzewodowe TWS

Wiemy, że OnePlus Buds Z to słuchawki bezprzewodowe, które będą typu TWS (True Wireless Sound), a więc nie są połączone przewodem. Obie są osobne i dołączone do nich będzie etui ładujące akumulatorki. Dokładna specyfikacja nowego modelu nie jest znana. Premiera jest jednak bardzo blisko, bo odbędzie się już 14 października. Cena na razie także jest tajemnicą.

