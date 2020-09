Nokia 7.3 5G to nowy smartfon marki HMD Global. Mamy jego rendery. Jest też częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie okiem na model Nokia 7.3 5G.

Nokia 7.3 5G to smartfon, który HMD Global powinien zaprezentować jeszcze jesienią. Mamy okazję zobaczyć rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Zobaczmy, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Nokia 7.3 5G ma 6,5-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. To panel o rozdzielczości Full HD+. Z tyłu umieszczono poczwórny aparat fotograficzny na okrągłej wyspie. Główny sensor ma mieć matrycę 48 MP. Natomiast przednia kamera 24 MP. Rendery możecie zobaczyć poniżej.

Plotki mówią, że Nokia 7.3 5G dostanie procesor Snapdragon 690 z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Następnie mamy baterię o pojemności 4000 mAh. Kompletna specyfikacja na razie nie wyciekła do sieci. Jednak znane dane techniczne modelu Nokia 7.3 5G znajdziecie poniżej.

Nokia 7.3 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 690

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 24 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,8 x 76,3 x 8,2 mm

Android

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło