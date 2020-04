Nokia 7.3 to nowy średniak HMD Global, którego premiera jest nieodległa. Smartfon doczekał się przecieku i w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja. Tym razem dotyczy ona konfiguracji aparatów fotograficznych. Jeśli plotki są prawdziwe, to Nokia 7.3 dostanie kamerę z głównym sensorem z matrycą 48 lub 64 MP.

Nokia 7.3 to smartfon ze średniej półki cenowej, nad którym pracują Finowie z HMD Global. Sprzęt doczekał się przecieku i w sieci pojawiły się informacje o kamerach. Jeśli plotki są prawdziwe, to firma bierze pod uwagę konfiguracje z czterema obiektywami z tyłu obudowy. Główny sensor ma dostać matrycę 48 lub 64 MP. Decyzja w tej kwestii rzekomo jeszcze nie zapadła. Pozostałe kamerki obiektyw szerokokątny, do zdjęć makro oraz obsługi efektu rozmytego tła.

Nokia7.3 ma też dostać lepszą kamerkę do selfie względem poprzednika. Ma to być sensor 24 lub 32 MP. W modelu z 2019 roku znalazł się przedni aparat z matrycą 20 MP. HMD Global umieści również elementy firmy ZEISS, z którą współpracuje od lat. Wiemy też, że smartfon dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 765 oraz modem zapewniający łączność z sieciami 5G.

Nokia 7.3 może zadebiutować z nowym flagowcem HMD Global

Plotki mówią o tym, że Nokia 7.3 ma zadebiutować w przyszłym kwartale. Możliwe, że debiut odbędzie się w trakcie targów IFA 2020. O ile się one odbędą, bo to też na razie nie jest niczym pewnym. Wtedy też możemy zobaczyć Nokię 9.3 Pureview, czyli nowego flagowca HMD Global. Przecieki mówią, że otrzyma on aparat z sensorem 108 MP.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło