OnePlus 8T 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się 14 października. Producent już potwierdził datę debiutu. Do tej pory cena pozostawała tajemnicą. Czy zmieni się względem modelu OnePlus 8 z kwietnia? Nowe plotki sugerują, że tak i należy spodziewać się wyższych kwot.

Cena OnePlus 8T 5G w wersji 128 GB ma wynieść 799 euro. To o 100 euro więcej w porównaniu do poprzednika, który debiutował za 699 euro, a obecnie można go nabyć ze zniżką w wysokości 50 euro. W przypadku modelu mającego 256 GB miejsca na dane trzeba będzie zapłacić 899 euro.

Cena OnePlus 8T 5G wyższa, ale mamy dostać więcej

Wiemy, że OnePlus 8T 5G to smartfon, który będzie wprowadzał spore usprawnienia względem poprzedniej generacji telefonu. Otrzyma lepszy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy udoskonalony aparat z 4 obiektywami oraz bardzo szybkie ładowanie Super Warp Charge o mocy 65 W. Znane dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej. Dostępność modelu z dopiskiem Pro w nazwie nadal pozostaje pod znakiem zapytania.



OnePlus 8T 5G – dane techniczne

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat 48 + 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

źródło