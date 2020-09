Xiaomi Mi10T Pro to flagowiec, który jest blisko. W Chinach ma otrzymać nazwę Redmi K30T Pro. W Europie spodziewamy się go pod nazwą Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T Pro to nadchodzący flagowiec, o którym wiemy naprawdę sporo. To jego nazwa na globalne rynki. Jednak w Chinach ma ona być inna. Jakby tego było mało, to producent planuje wprowadzić ten telefon do Państwa Środka pod własną submarką. Urządzenie ma nazywać się Redmi K30T Pro.

Poniżej widzicie zrzut ekranowy pochodzący z Redmi K30T Pro. Widać na nim, że smartfon dostanie wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Jak dobre wiemy, takie informacje pojawiały się także w związku z Xiaomi Mi 10T Pro. Nie jest to jednak panel OLED. Producent zdecydował się w tym przypadku na ekran IPS.

Premiera Xiaomi Mi 10T Pro jest już nieodległa. Jest bardzo możliwe, że najpierw doczekamy się globalnej wersji. Natomiast Redmi K30T Pro w Chinach zadebiutuje ciut później. Znane dane techniczne telefonu, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10T Pro / Redmi K30T Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

źródło: Weibo