Mi 10T Pro to flagowiec Xiaomi, który doczekał się daty premiery. Konferencja odbędzie się pod koniec września. Tam zobaczymy nie tylko Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T Pro był obiektem wielu przecieków. W Chinach smartfon ma być dostępny pod inną nazwą. Data premiery do tej pory pozostawała tajemnicą. Dziś to uległo zmianie. Poznaliśmy konkretny termin i jest nim 30 września. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja, która ma być dostępna do obejrzenia na kanałach marki. Start przewidziano na godzinę 14:00 naszego czasu.

Wiemy, że cena Xiaomi Mi 10T Pro ma być niższa względem flagowców konkurencji. Producent musiał jednak zdecydować się na pewne oszczędności. Te dotyczą ekranu oraz procesora. Nie znajdziemy tu wyświetlacza OLED, ale panel IPS i to taki, który będzie wyświetlać obraz w 144 Hz. Układ to starszy Snapdragon 865.

Xiaomi Mi 10T Pro mimo wszystko w cenie od 599 euro zapowiada się naprawdę ciekawie. Wszak otrzyma aparat z głównym sensorem 108 MP i inne ciekawe podzespoły. Najmocniejszym flagowcem na rynku nie będzie, ale i tak z pewnością będzie to zakup, który można rozważyć. Dane techniczne Xiaomi Mi 10T Pro, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10T Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

źródło: komunikat prasowy