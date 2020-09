Xiaomi Mi 10T Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Znana jest już cena i częściowa specyfikacja. Zobaczmy, co już wiemy o Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T Pro zaczął pojawiać się w przeciekach dosyć niespodziewanie. Na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Są też plotki, w których pojawia się cena XiaomI Mi 10T Pro. W tym artykule podsumowujemy znane informacje.

Flagowiec, ale taki niepełny



Cena Xiaomi Mi 10T Pro ma być atrakcyjna, ale tutaj trzeba mieć uwagę na to, że Chińczycy zdecydowali się na pewne cięcia w specyfikacji. Pierwsze z nich obejmują procesor. Pod obudową nie znajdzie się topowy procesor Snapdragon 865 Plus. Będzie to układ SoC dla flagowców z pierwszej połowy 2020 roku. Wiemy, że chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na wariant z 12 GB w Europie raczej nie ma co liczyć. W przypadku miejsca na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Ekran to nie panel OLED

Xiaomi Mi 10T Pro zostanie także pozbawiony ekranu OLED. Otrzyma panel IPS. Będzie on miał przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie i będzie w stanie prezentować obraz w 144 Hz. Nie zabraknie też technologii MEMC znanej z telewizorów, która odpowiada za zwiększanie płynności obrazu.

Aparat z głównym sensorem 108 MP

Xiaomi Mi 10T Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP i dużym obiektywem. W tańszym modelu zostanie użyta matryca 64 MP. Pozostałe dwa obiektywy to szeroki kąt z sensorem 20 MP i teleobiektyw z matrycą 8 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 20 megapikseli.

Będzie duża bateria

Xiaomi Mi 10T Pro otrzyma także wielki akumulator. Będzie to bateria o pojemności 5000 mAh. Na razie nie wiadomo, jaką ma wspierać ładowarkę. Pewnie nie będzie to ultraszybkie ładowanie o mocy 120 W, które wprowadzono w modelu Ultra. Możliwe jednak, że i tak będzie nadal obsługa szybkiej ładowarki, ale o mniejszej mocy. To wyjaśni się wkrótce.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro jest naprawdę atrakcyjna

Wiemy, że cena Xiaomi Mi 10T Pro w Europie wyniesie tylko 699 euro (za model 128 GB), a więc będzie naprawdę atrakcyjna. To około 3,1 tys. złotych, a więc dużo mniej od cen wielu innych flagowców konkurencji. Oczywiście, są wspomniane cięcia w specyfikacji, ale są one jak najbardziej do przyjęcia. Pamiętajmy też, że ma pojawić się także jeszcze tańszy model Lite.

Premiera już blisko

Xiaomi Mi 10T Pro jest z pewnością blisko, ale data premiery nadal jest tajemnicą. Smartfon powinien zadebiutować w październiku. Wiemy, na podstawie zdjęć i renderów, że będzie dostępny w co najmniej trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Znane dane techniczne Xiaomi Mi 10T Pro znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

źródło: opracowanie własne