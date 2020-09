Vivo Watch to smartwatch chińskiej marki. Cena zegarka jest atrakcyjna. Sprzęt dostał okrągły ekran AMOLED i pulsometr. Zobaczmy, co jeszcze ma Vivo Watch.

Vivo Watch to smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. W końcu doczekaliśmy się premiery zegarka. Cena w Chinach została ustalona na poziomie 1299 juanów (ok. 733 zł). W Państwie Środka będzie go można kupić od 28 września. Rzućmy sobie okiem na możliwości gadżetu.

Smartwatch Vivo Watch ma okrągły ekran AMOLED. Są dwa rozmiary – 1,1 cala i 1,39 cala. Pod obudową umieszczono dwa układy. Główny ST oraz niskonapięciowy Apollo. Jest także 2 GB pamięci na pliki. Bateria ma pojemność 226 lub 478 mAh. W mniejszym modelu zapewni do 9 dni pracy, a w większym będzie to nawet 18 dni.

Vivo Watch ma również pulsometr i zapewnia odporność na wodę na poziomie 5 ATM. Smartwatch zmierzy także poziom natlenienia krwi. Na wyposażeniu nie zabrakło też Bluetooth 5.0 LE, NFC i odbiornika GPS. Dane techniczne zegarka Vivo Watch znajdziecie poniżej.

Vivo Watch – dane techniczne

1,1″ (390 x 390 pikseli) lub 1,39″ (454 x 454 pikseli) ekran AMOLED

procesor ST + niskonapięciowy układ Apollo

2 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.0 LE

GPS

NFC

pulsometr

bateria o pojemności 226 lub 478 mAh

35,6 lub 46,8 g

wodoszczelność do 5 ATM

