Vivo Watch to smartwatcha, który już pojawiał się w przeciekach. Chińska marka idzie w ślady za innymi producentami z Państwa Środka, jak chociażby Xiaomi czy Oppo. Te już mają w ofercie takie produkty. Teraz czas na ruch ich konkurenta. W sieci pojawiły się nowe plotki o tym urządzeniu, które przekazał sprawdzony w przeszłości leaker na łamach serwisu społecznościowego Weibo.

Smartwatch Vivo Watch w edycji męskiej ma kopertę w rozmiarze 46 mm oraz okrągły ekran OLED. Pewnie ma on przekątną około 1,3-1,4 cala. O okrągłym wyświetlaczu dowiedzieliśmy się już wcześniej. Stało się to za sprawą rysunków dołączonych do wniosków patentowych producenta. Nie zabraknie też modułu bezstykowego NFC, który pozwoli m.in. dokonywać płatności w sklepach. Ma także pojawić się pulsometr oraz czujnik do mierzenia poziomu natlenienia krwi. Źródło wspomina także o innych konwencjonalnych funkcjach, ale tych już nie sprecyzowano.

Smartwatch Vivo Watch z premierą na jesień



Premiera Vivo Watch powinna odbyć się już jesienią. Prawdopodobnie będzie to smartwatch pracujący pod kontrolą platformy Wear OS. Pewnie z autorską nakładką. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Te zapewne poznamy jeszcze przed planowanym debiutem.

