iPhone 12 to cztery smartfony Apple, które dostaną Face ID. Czy jednak pojawi się też włącznik z Touch ID? Raczej nie. Modele iPhone 12 go nie dostaną.

iPhone 12 jest obecnie w ogniu przecieków. Ostatnio głośno było na temat modelu Mini. Jak dobrze wiemy, iPad Air 4. generacji otrzymał nowy włącznik z Touch ID, czyli czytnikiem linii papilarnych. Czy na podobne rozwiązanie można liczyć także w nadchodzących telefonach z iOS? Cóż, na to się raczej nie zanosi.

Oczywiście, Apple rzeczywiście ma plany związane z wdrożeniem Touch ID nowej generacji do kolejnych urządzeń. Mówi się, że taki włącznik pojawi się w kolejnym iPadzie z niższej półki cenowej, ale czy trafi do telefonów? Wiemy, że modele iPhone 12 mają nadal mieć notch. To oznacza, że dostaną Face ID.

Modele iPhone 12 bez włącznika z Touch ID, bo Apple stawia na nowsze rozwiązanie

Włącznik z Touch ID byłby miłym dodatkiem w smartfonach iPhone 12. Zwłaszcza teraz, gdy nosimy maseczki, byłoby to przydatne rozwiązanie. Jednak obecność Face ID pozwala nam sugerować, że na drugie rozwiązanie nie ma co liczyć. Apple raczej nie odda w ręce użytkowników obu tych opcji.

Data premiery telefonów iPhone 12 nadal jest tajemnicą. Poznamy ją dopiero na kilka(naście) dni przed samym wydarzeniem. Mówi się o październiku, ale konkretnego terminu nadal brak. Ceny mogą być trochę wyższe względem poprzednich modeli.

