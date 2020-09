Google WiFi 2020 to nowy ruter, który powinniśmy zobaczyć z modelami Pixel 5 i 4a 5G. Ma to być tańszy sprzęt w cenie poniżej 100 dolarów. Gadżet rozwijany jest pod nazwą kodową Breeze i skatalogowany jako model GJ2CQ. Zobaczmy, co już wiemy o ruterze Google WiFi 2020.

Ruter Google Wi-Fi 2020 ukrywa się pod kryptonimem Breeze. Pod taką nazwą dostrzeżono ten sprzęt. Wiemy też, że został skatalogowany jako model GJ2CQ. Udało się również znaleźć animację, którą widzicie poniżej. Prezentuje ona sposób podłączenia urządzenia kablem. Gadżet ma okrągłą obudowę i po wymiarach gniazdek widać, że jest stosunkowo małe.



Ruter Google WiFi 2020 nie ma być drogi

Plotki mówią o tym, że ten ruter Google nie będzie drogim urządzeniem. Cena ma wynieść 99 dolarów. Będzie to jednak prostsze urządzenie, ale nie zabraknie wsparcia dla systemu Mesh. Być może więcej szczegółów poznamy jeszcze przed wrześniową konferencją. Na razie na kolejne informacje trzeba poczekać.

