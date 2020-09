MIUI 12 to aktualizacja, która trafia obecnie na Xiaomi Mi 8 Lite i Mi Note 3. Ten drugi to smartfon z 2017 roku. Łącznie jest już 45 telefonów z MIUI 12.

MIUI 12 sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Teraz aktualizacja do nowej wersji nakładki udostępniana jest globalnie dla smartfonów Xiaomi Mi 8 Lite i Mi Note 3. Uaktualnienie cieszy przede wszystkim w tym drugim przypadku. Wszak pamiętajmy, że jest to model z 2017 roku, a więc nie najnowszy.

Aktualizacja MIUI 12 dla Xiaomi Mi 8 Lite Global oznaczona jest ciągiem liczb 12.0.3.0. Uaktualnienie waży w tym przypadku 2,1 GB. Następnie mamy wersję dla Mi Note 3. Tutaj numerek to 12.0.1.0, a waga to 2 GB. W ten sposób oba smartfony dołączają do długiej listy modeli, które załapały się już na nową nakładkę.

Aktualizacja MIUI 12 nie tylko dla Xiaomi Mi 8 Lite i Mi Note 3

Pamiętajmy, że smartfonów Xiaomi, które dostały już MIUI 12, jest naprawdę wiele. Łącznie jest to już aż 45 różnych modeli, które mają aktualne oprogramowanie. Ich listę znajdziecie poniżej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie te telefony dostały jeszcze aktualizację do MIUI 12 na wszystkich rynkach.

Mi Mix 3 5G (andromeda)

Redmi 9C (angelica): Redmi 9C (angelica) Redmi 9C NFC (angelican)

Redmi Note 8 Pro (begonia)

POCO F1 (beryllium)

Redmi 10X Pro (bomb)

Mi 10 Ultra (cas)

Redmi 9 India (cattail)

Mi 9 (cepheus)

Redmi K30 Ultra (cezanne)

Mi Mix 2 (chiron)

Mi 10 Pro (cmi)

Mi 9 Pro 5G (crux)

Redmi Note 9S/ Redmi Note 9 Pro (Indie)

Redmi 9A (dandelion)

Redmi K20 / Mi 9T (davinci)

Mi 8 (dipper)

Mi 8 Pro (equuleus)

Mi 9 SE (grus)

Mi Note 3 (jason)

Redmi 9 (lancelot)

Redmi Note 7/ Redmi Note 7S (lavender)

Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi)

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin)

Mi 10 Lite 5G (monet)

Mi Max 3 (nitrogen)

Mi Mix 3 (perseus)

Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix)

Redmi K30 5G (picasso)

Redmi K30i 5G (picasso48m)

Mi 8 Lite (platina)

Mi 9 Lite/ Mi CC9 (pyxis)

Mi Mix 2S (polaris)

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael)

Redmi 6 Pro (sakura)

Mi 8 SE (sirius)

POCO X3 (surya)

Mi Note 10 Lite (toco)

Mi Note 10 / Mi CC9 Pro (tucana)

Mi 10 (umi)

Mi 8 Explorer Edition (ursa)

Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh)

Mi CC9 Meitu Edition (vela)

Redmi Note 7 Pro (violet)

Redmi S2/Redmi Y2 (ysl)

