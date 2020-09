Nokia 9.3 Pureview 5G to flagowiec HMD Global, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że debiut może być nieodległy i są na to dowody. Tym razem rąbka tajemnicy uchylają producenci akcesoriów. Dla modelu Nokia 9.3 Pureview 5G powstają już pierwsze etui.