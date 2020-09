One UI 2.5 to aktualizacja, którą Samsung zapowiedział dla wielu smartfonów. Na liście nie ma jednak Galaxy A3, Galaxy J5, Galaxy J6 czy Galaxy J7, czyli starszych telefonów. Z pomocą przyszli jednak niezależni deweloperzy i stworzyli H-ROM. Dzięki temu oprogramowanie One UI 2.5 można instalować na tych modelach.

Starsze telefony Samsunga wymienione wyżej łączy jedno. Jest to procesor Exynos 7870. H-ROM to oprogramowanie, które bazuje na firmware z modelu Note 20. Dokładnie jest to wariant międzynarodowy oznaczony ciągiem znaków SM-N980F. Twórcą ROM-u jest Astrako. Poniżej lista telefonów z nim zgodna.

Te smartfony marki Samsung dostały One UI 2.5 w postaci H-ROM

Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy J7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Core

Samsung Galaxy J7 Prime

Oczywiście, wgrywając H-ROM musicie mieć na uwadze, że robicie to na własną odpowiedzialność. W razie problemów Samsung nie zaoferuje wam jako producent wsparcia, co trzeba mieć na uwadze. Jest to nie oficjalna aktualizacja do One UI 2.5 i trzeba o tym pamiętać. Stosowne instrukcje i pliki znajdziecie w linku źródłowym.

źródło