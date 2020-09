Redmi Note 10 5G to smartfon, którego premiera musi być blisko. Nowy telefon ukrywa się pod nazwą kodową M2007J22C i właśnie pod taką otrzymał zgodę jednego z urzędów. Wiemy, że będzie to urządzenie z procesorem MediaTek Dimensity 820. Co jeszcze wiemy na temat modelu Redmi Note 10 5G i kiedy się go spodziewać?

Redmi Note 10 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jakiś czas temu dostrzeżono go w jednym z benchmarków. Tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje procesor MediaTek Dimensity 820. Wiemy, że ten układ jest naprawdę wydajny. Wygląda też na to, że premiera telefonu jest już nieodległa.

Redmi Note 10 5G ukrywa się pod nazwą kodową M2007J22C i pod taką otrzymał zgodę na dostęp do sieci komórkowych od jednego z chińskich urzędów. To przybliża urządzenie do debiutu. Wiemy, że telefon ma modem zgodny z nowym standardem sieci komórkowych. Jednak na jego temat wiadomo niewiele.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 10 5G na razie tajemnicą

Redmi Note 10 5G na razie skrywa przed nami dużo tajemnic. Specyfikacja techniczna nie jest znana i o telefonie wiadomo mało. Oczywiście, poza procesorem MediaTek Dimensity można spodziewać się ekranu o rozdzielczości Full HD+ czy baterii o pojemności około 5000 mAh. Jednak na więcej szczegółów trzeba poczekać. Premiera powinna odbyć się jeszcze we wrześniu lub jesienią.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do mobilnego Chrome

źródło: Weibo