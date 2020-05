Redmi Note 10 5G to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Pomimo tego, że dopiero co doczekaliśmy się w Polsce debiutu serii 9. Firma już szykuje się do wprowadzenia w Chinach kolejnej generacji. Redmi Note 10 5G pojawił się na stronie TENAA, a tam specyfikacja techniczna oraz jego zdjęcia.