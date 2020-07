One UI 2.5 to aktualizacja, która w niedługim czasie ma trafić na modele Samsung Galaxy S20 i Z Flip. Co ciekawe, Koreańczycy pracują już nad oprogramowaniem One UI 3.0, które będzie bazować na systemie Android 11. To jednak uaktualnienie, na które trzeba będzie trochę jeszcze poczekać. Pewnie do końca 2020 roku.

One UI 2.5 to oprogramowanie, które zadebiutuje ze smartfonami Note 20. Teraz dowiadujemy się, że w drodze jest aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S20 i Z Flip z pierwszej połowy tego roku. Oprogramowanie jest już przygotowywane i Koreańczycy mają testowe buildy. Ponadto producent rozpoczął już prace nad One UI 3.0, czyli większym uaktualnieniem platformy, które to będzie bazować na systemie Android 11.



One UI 2.5 wprowadza kilka nowości. Na uwagę zasługuje implementacja Nearby Sharing, które Google stworzyło z myślą o szybkim udostępnianiu plików pomiędzy urządzeniami. Wiemy, że rozwiązanie zostanie wprowadzone w przyszłym miesiącu. Mają je dostać urządzenia z Androidem 6.0 Marshmallow i nowszymi wersjami platformy. Uaktualnienie wprowadza też nowe opcje w aplikacji aparatu. Wśród nich jest nowy tryb nagrywania wideo w jakości 8K UHD w formacie 21:9.

Aktualizacja One UI 2.5 dla modeli Samsung Galaxy S20 blisko, ale na One UI 3.0 poczekamy

Prawda jest taka, że aktualizacja do nakładki z numerkiem 2.5 dla Galaxy S20 pewnie zostanie udostępniona na smartfony jeszcze w sierpniu lub najpóźniej we wrześniu. Jednak na oprogramowanie z numerkiem 3.0, które będzie już bazować na systemie Android 11, poczekamy znacznie dłużej. To uaktualnienie zostanie wydane pewnie pod koniec 2020 roku, a wcześniej będzie można brać udział w programie beta testów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło: Twitter (2)