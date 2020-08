Moto G9 to nowy smartfon marki Motorola, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Tymczasem telefon dostrzeżono w jednym z indyjskich sklepów. Tam pojawiła się cena i specyfikacja techniczna. Urządzenie zadebiutuje pod koniec sierpnia. Zobaczmy więc, co będzie miała do zaoferowania Motorola Moto G9.