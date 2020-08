Aplikacja YouTube to program, z którego często korzystamy na telefonach. Czy znacie jednak ukryte funkcje, które skrywa to oprogramowanie? Wybraliśmy dla was najlepsze wskazówki i triki, które warto znać. Zobaczmy więc, co warto używać.

Przewijamy wideo o 10 sekund

Aplikacja YouTube pozwala w wygodny sposób przeskoczyć kawałek wideo do przodu lub tyłu o 10 sekund. Możliwe to jest za sprawą gestu podwójnego stuknięcia w ekran w trakcie oglądania, który dodano kilka lat temu. Należy to zrobić z boku ekranu. Dotknięcie po lewej spowoduje cofnięcie materiału, a po prawej przeskoczenie do przodu. Domyślnym ustawieniem jest 10 sekund, ale są też opcje 5, 15, 20, 30 i 60 sekund.

Redukujemy czas spędzany w aplikacji YouTube

YouTube to miejsce, gdzie można się zasiedzieć. Google o tym wie i przygotowało funkcje, które pozwolą nam lepiej kontrolować czas. Możemy ustawić przypomnienia o przerwie czy momencie pójścia spać. W tym celu udajemy się do konta w aplikacji poprzez dotknięcie awataru, gdzie przechodzimy do Czas oglądania. Pod statystykami znajdziemy opcje Przypomnij mi o zrobieniu przerwy oraz Przypomnij mi, gdy nadejdzie pora snu. Następnie należy skonfigurować zegary.

Korzystamy z trybu incognito

Aplikacja YouTube pozwala na korzystanie z trybu incognito, czyli przeglądania w prywatności. Włączenie tej opcji sprawi, że nie będzie zapisywania historia wyszukiwania, która to następnie decyduje o tym, jakie widzimy proponowane filmy czy reklamy. Funkcję można aktywować w głównym oknie z informacjami o koncie dotykając opcję Włącz tryb incognito.

Redukujemy powiadomienia

YouTube wysyła do nas wiele powiadomień, ale można nad nimi zapanować. Służy do tego specjalna sekcja, gdzie można wyłączać poszczególne notyfikacje. Można to zrobić udając się do modułu z ustawieniami. Następnie trzeba dotknąć opcję Powiadomienia. Potem można odznaczyć te elementy, od których nie chcemy dostawać notyfikacji.

Wyświetlamy statystyki dla nerdów

Statystyki dla nerdów to taki żart ze strony Google dodany w 2015 roku, ale pozwala on wyświetlić szczegółowe informacje o odtwarzanym filmie pod kątem technicznym. Tak więc zobaczymy parametry wideo, informacje o użytym kodeku czy też spadki klatek. Opcję można włączyć w sekcji Ustawienia. Natomiast dostęp do statystyk można aktywować w trakcie oglądania wideo po dotknięciu menu z trójkropkiem.

Zmieniamy prędkość odtwarzania filmu

Aplikacja YouTube pozwala także zmieniać prędkość odtwarzanych filmów. Możemy ją zarówno zmniejszyć, jak i zwiększyć. Możliwe to jest w zakresie od 0,25 do 2. Chcąc to zrobić należy w trakcie oglądania dotknąć menu z trójkropkiem i tam Szybkość odtwarzania. Następnie trzeba wybrać jedną z dostępnych opcji.

