Mi 10 Ultra Global to smartfon, którego chcą fani Xiaomi. W tym celu uruchomili petycję, którą podpisało już kilkaset osób. Chcą w ten sposób zmusić chińskiego producenta do uruchomienia sprzedaży flagowca poza Państwem Środka. Nawet jeśli Xiaomi Mi 10 Ultra Global zadebiutuje, to jego cena nie będzie niska.