Moto G9 Plus coraz bliżej premiery. Jest cena smartfona

Moto G9 Plus to nowy smartfon marki Motorola, którego debiut musi być blisko. Urządzenie pojawiło się w kolejnym przecieku. Tym razem dowiadujemy się, jaka ma być cena modelu Motorola Moto G9 Plus w euro. Są też pewne informacje o specyfikacji technicznej, ale są one na razie jeszcze bardzo szczątkowe.

Motorola Moto G9 Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz doszło do kolejnych i pojawiła się cena smartfona na rynku europejskim. To 277,15 euro, co daje nam równowartość 1245 złotych. Wiemy też, że kwota dotyczy konfiguracji telefonu z 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Jest to model dual SIM. Więcej informacji nie ujawniono.

Motorola Moto G9 Plus to telefon, którego premiera musi być nieodległa. Pierwsze przecieki o tym modelu mówiły nam, że mamy spodziewać się ekranu ze wcięciem dla kamerki do selfie, która ma składać się z dwóch obiektywów. Na pleckach ma znaleźć się poczwórny aparat fotograficzny.

Specyfikacja modelu Motorola Moto G9 Plus pozostaje tajemnicą

Niestety, na temat modelu Motorola Moto G9 Plus wiemy bardzo niewiele. Dane techniczne telefonu pozostają tajemnicą. Znamy tylko rozmiar pamięci. Biorąc jednak pod uwagę dopisek w nazwie tego smartfona, powinniśmy spodziewać się ekranu o przekątnej około 6,7 cala, który znajduje się także w smartfonie G 5G Plus. Na więcej informacji musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło: Twitter