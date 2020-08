LG Q92 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Korei Południowej. Cena to 499 tysięcy wonów, co daje nam kwotę na poziomie około 1560 złotych. Sprzedaż rozpocznie się 26 sierpnia i telefon ma być dostępny w ofercie najważniejszych operatorów w tamtym kraju. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy.

LG Q92 5G ma 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Okrągłe wcięcie u góry mieści kamerkę 32 MP do selfie. Z tyłu umieszczono poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP, czujnik głębi 5 MP oraz kamerkę 2 MP do makro. Energię dostarczy bateria o pojemności 4000 mAh.

Ponadto LG Q92 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 765 wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Miłym dodatkiem jest obecność NFC. Dane techniczne smartfona LG Q92 5G znajdziecie poniżej.

LG Q92 5G – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

USB C

czytnik linii papilarnych

193 gramy

Android 10

źródło