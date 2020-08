Samsung Galaxy Note 20 Ultra to smartfon, który dopiero co zadebiutował. Powraca problem, który towarzyszył też serii S20. To zielony ekran, na który skarży się część użytkowników telefonów. Podobne niedogodności raportują także wybrani właściciele tabletów Samsung Galaxy Tab S7. Tam też pojawia się zielony ekran.