One UI 2.5 to aktualizacja OTA, która zaczyna już trafiać na modele Samsung Galaxy S20. Uaktualnienie wprowadza ciekawe nowości zapożyczone z serii Note 20. Update wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków BTH5. Zobaczmy więc, co nowego wprowadza aktualizacja One UI 2.5 dla smartfonów Galaxy S20.