Xiaomi Mi Note 20 to wyczekiwany smartfon. Wiemy, że w Chinach ma zadebiutować jako CC10 Pro i telefon został dostrzeżony e bazie benchmarku Geekbench. Tam dowiadujemy się, że ma procesor Qualcomm Snapdragon 865, a więc układ SoC dla flagowców. Premiera Xiaomi Mi Note 20 powinna odbyć się później w tym roku.

Xiaomi Mi Note 20 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że to telefon, który w Chinach zadebiutuje pod inną nazwą. Jako Mi CC10 Pro, a tymczasem sprzęt dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje procesor Snapdragon 865.

Xiaomi Mi Note 20 testowany w Geekbench ma również 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Naturalnie, z autorską nakładką producenta MIUI 12. Model CC10 Pro ukrywa się pod nazwą kodową Cas. Więcej szczegółów baza popularnego testu nam nie ujawnia.

Xiaomi Mi Note 20 z układem Snapdragon 865 może być hitem

Jeśli Xiaomi Mi Note 20 otrzyma rzeczywiście procesor Snapdragon 865 i zostanie odpowiednio wyceniony, to z pewnością będzie świetnie się sprzedawać. Spodziewamy się ponownie aparatu z głównym sensorem 108 MP. Firma wykorzystuje go także we flagowcach, ale te są obecnie naprawdę drogimi smartfonami. Możliwe, że cenę nowego modelu uda się utrzymać poniżej poziomu 3 tys. złotych.

Kompletna specyfikacja Xiaomi Mi Note 20 nie jest znana. Smartfon (jako CC10 Pro) pewnie zadebiutuje już może nawet we wrześniu. Na dostępność w Europie z pewnością poczekamy dłużej. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło