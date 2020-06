Mi Note 20 to smartfon Xiaomi, którego premiery spodziewamy się jesienią. W Chinach ma on zadebiutować pod nazwą CC10. Wiemy, że telefon dostanie aparat z sensorem 108 MP. Nowe plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi Note 20 zaoferuje także 120-krotny zoom. Sprzęt powstaje pod kryptonimem CAS i ma zadebiutować latem.

Xiaomi Mi Note 20 to model z tak zwanej wyższej półki średniej, który powinien zadebiutować jesienią 2020 roku. W Chinach zostanie wprowadzony pod nazwą kodową CC10 (poprzednik to CC9). W sieci pojawiły się plotki obejmujące częściową specyfikację telefonu. W tym aparat i jego zoom.

Xiaomi Mi Note 20 ma dostać aparat fotograficzny z sensorem 108 MP. Nie będzie to jednak to samo rozwiązanie, które umieszczono w modelu z 2019 roku, a inne. Zoom optyczny ma być 12-krotny. Ten 120x to stratne przybliżenie. W celu osiągnięcia takich możliwości zostanie zastosowany obiektyw peryskopowy.

Xiaomi Mi Note 20 powstaje pod nazwą kodową CAS

Wiemy, że Xiaomi Mi Note 20 rozwijany jest przez Chińczyków pod nazwą kodową CAS. Protoplastą tego smartfona będzie model CC10, który w Państwie Środka ma zadebiutować latem tego roku. Plotki mówią, że nastąpi to w lipcu, ale dokładny termin na razie jest tajemnicą. Poznamy go bliżej premiery.

Xiaomi Mi Note 20 ma ponadto dostać modem zapewniający łączność z sieciami 5G oraz moduł NFC. Plotki mówią także o nowym procesorze Qualcomma, którym ma być niezapowiedziany jeszcze Snapdragon 775G. Na więcej informacji trzeba poczekać. Bliżej premiery będzie wiadomo znacznie więcej.

źródło