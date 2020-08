Redmi Smart TV Max 98 to największy telewizor w ofercie submarki Xiaomi. Cena urządzenia jest atrakcyjna i z tego powodu cieszy się ono dużym zainteresowaniem. W ciągu jednak dnia producent sprzedaż w Chinach aż 1660 sztuk. Redmi Smart TV Max 98 ma blisko 100-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD.

Redmi Smart TV Max 98 to telewizor, którym Xiaomi pochwaliło się w marcu. Cena w Chinach została ustalona na poziomie 19999 juanów (ok. 10670 złotych). Sprzęt cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Urządzenie w ciągu jednego dnia sprzedało się w liczbie 1660 sztuk. To naprawdę dobry wynik.

Jeszcze przed premierą Redmi Smart TV Max 98 w Chinach dzienna sprzedaż telewizorów o takiej lub większej przekątnej nie przekraczała 100 sztuk. Tymczasem model submarki Xiaomi diametralnie to zmienił. Oczywiście, w tym przypadku o sukcesie przesądziła niska cena.

Redmi Smart TV Max 98 to telewizor, który ma ekran LCD o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli). Urządzenie ma 192 dynamiczne strefy podświetlenia oraz specjalny procesor w litografii 12 nm. Ponadto ma 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Są też stereofoniczne głośniki, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android TV z autorską nakładką producenta. Dane techniczne znajdziecie poniżej.



Redmi TV Max – dane techniczne

98-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli

12-nm procesor

4 GB pamięci RAM

64 GB pamięci wbudowanej

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth

stereofoniczne głośniki

system Android TV z nakładką producenta

