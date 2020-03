Redmi TV Max to nowy telewizor submarki Xiaomi z systemem Android TV. Urządzenie zaprezentowano w Chinach i jest to wielki model z 98-calowym ekranem. Cena Redmi TV Max, jak na duże rozmiary, jest bardzo atrakcyjna. Znalezienie blisko 100-calowego telewizora w podobnej kwocie raczej nie byłoby proste.

Redmi TV Max to telewizor z systemem Android TV, który Xiaomi, godnie z zapowiedziami, zaprezentowało dziś ze smartfonami K30 Pro. Cena jest naprawdę atrakcyjna. W Chinach wynosi 19999 juanów, co daje nam 12 tysięcy złotych. Jednak jest to model z blisko 100-calowym ekranem, które normalnie kosztują więcej. Zobaczmy, co sprzęt ma do zaoferowania.

Redmi TV Max ma ekran o przekątnej 98 cali i prezentuje obraz w jakości 4K UHD. Charakteryzuje się 85% pokryciem z paletą NTSC i ma 192 strefy dynamicznego podświetlania. Jest też wsparcie dla kompensacji ruchu MEMC. Wykorzystano tu 12-nm procesor.

Ponadto telewizor Redmi TV Max ma 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Sprzedaż rozpocznie się w Chinach 9 kwietnia. Telewizor ma być dostępny poprzez Xiaomi Mall i na stronie firmy. Dane techniczne Redmi TV Max znajdziecie poniżej. W zeszłym roku firma wprowadziła do oferty model z 70-calowym ekranem. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Tu o sukcesie również przesądziła niska cena.

Redmi TV Max – dane techniczne

98-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli

12-nm procesor

4 GB pamięci RAM

64 GB pamięci wbudowanej

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth

stereofoniczne głośniki

system Android TV z nakładką producenta

źródło