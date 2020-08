IQOO 5 Pro to nowy smartfon, który dziś zadebiutował w Chinach. Cena podstawowej konfiguracji to 4998 juanów (ok. 2666 złotych). Za droższy model trzeba zapłacić 5498 juanów (ok. 2933 złotych). Sprzedaż w Państwie Środka rozpocznie się 24 sierpnia.

IQOO 5 Pro to flagowiec ze Snapdragonem 865 oraz 6,56-calowym ekranem AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4000 mAh, która obsługuje ładowarkę o mocy 120 W. Podobną do tej z Xiaomi Mi 10 Ultra.

Ponadto IQOO 5 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung GN1 50 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny (120°) z matrycą 13 MP i teleobiektyw z sensorem 8 MP. Przednia kamerka ma matrycę 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką producenta. Dane techniczne IQOO 5 Pro znajdziecie poniżej. Wraz z tym modelem debiutuje tańszy wariant bez dopisku Pro w cenach od 3998 juanów (ok. 2130 złotych).



IQOO 5 Pro – dane techniczne

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2376 pikseli i odświeżaniem 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4000 mAh z ładowaniem 120 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z nakładką producenta

źródło: Weibo