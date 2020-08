Xiaomi Mi 10 Ultra i ładowarka 120 W. Jak szybko ładuje się bateria?

Xiaomi Mi 10 Ultra to smartfon, który z pewnością się wyróżnia. Na pewno pod kątem ładowania baterii. Ładowarka 120 W jest obecnie najszybszą dla telefonów. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak szybko ładuje się bateria Xiaomi Mi 10 Ultra, to mamy odpowiedź. Proces będzie odbywać się w naprawdę szybkim tempie.

Xiaomi Mi 10 Ultra miał premierę wczoraj. Zdobył szczyt rankingu DxOMark Mobile. Niestety, wiemy też, że nie będzie dostępny globalnie. Smartfona kupimy tylko w Chinach. Jest też ładowarka 120 W, a więc o rekordowo dużej mocy w przypadku smartfonów. Jak szybko będzie ładowała się bateria?

Z informacji podanych przez Xiaomi wynika, że ładowarka 120 W naładuje Xiaomi Mi 10 Ultra od 0 do 100 proc. w ciągu zaledwie 23 minut. Producent deklarował też, że po 5 minutach będzie to 41 proc. Rzeczywiste wyniki są trochę niższe, ale i tak nie ma co narzekać. Po tym czasie osiągnięto 36 proc. naładowania. Natomiast po 10 minutach było to 59 proc., a po 15 minutach już prawie 80 proc. Wyniki robią wrażenie.



Xiaomi Mi 10 Ultra wspiera także bardzo szybkie ładowanie baterii drogą bezprzewodową. Tutaj obsługiwana jest ładowarka o mocy 50 W. Wielka szkoda, że producent nie zdecydował się na wprowadzenie tego telefonu na inne rynki. Chętni klienci będą musieli sprowadzić go sobie z Chin. Dane techniczne modelu Xiaomi Mi 10 Ultra znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 Ultra – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 20 + 12 MP + zoom 120x

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło: Weibo