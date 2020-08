Oppo Reno Z 4 5G to nadchodzący średniak Chińczyków, który będzie dostępny globalnie. Wygląda jednak na to, że będzie to starszy model z Chin, który zostanie przebrandowany. To Oppo A92s, który został zaprezentowany już w kwietniu. Smartfon ma 6,57-calowwy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz poczwórny aparat.

Oppo Reno 4 Z 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Będzie to telefon, który zostanie wprowadzony na międzynarodowe rynki. Spodziewajmy się go także w Europie. Tymczasem dostrzeżono go na stronie Global Certification Forum. Dokładnie pod taką nazwą i wiele wskazuje na to, że będzie to model A92s.

Oppo Reno 4 Z 5G otrzyma więc 6,57-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 800+ z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4000 mAh.

Ponadto Oppo Reno 4 Z 5G ma poczwórny aparat fotograficzny. Składa się on z głównego sensora 48 MP, obiektywu szerokokątnego z matrycą 8 MP i dwóch kamerek 2 MP (do zdjęć makro i trybu portretowego). Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką ColorOS 7.1. Dane techniczne Oppo Reno 4 Z znajdziecie poniżej.



Oppo Reno 4 Z 5G – dane techniczne

6,57-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

Kamerka 16 + 2 MP do selfie

Aparat fotograficzny 48 + 8+ 2 + 2 MP z diodą LED

Bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

Modem 5G

Dual SIM

Złącze USB C

184 gramy

Android 10 z ColorOS 7.1

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło