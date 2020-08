Xiaomi Mi 10i to smartfon, który wkrótce ma zadebiutować w Indiach. Nie jest to jednak zupełnie nowy model, bo wygląda na to, że mamy tu do czynienia z przebrandowanym Xiaomi Mi Note 10 Lite. Urządzenie doczekało się przecieku. To nie pierwszy raz, gdy marka na pewnych rynkach zmienia nazwę telefonu na inną.

Xiaomi Mi 10i to smartfon, który w rzeczywistości jest prawdopodobnie modelem Xiaomi Mi Note 10 Lite, który debiutował kilka miesięcy temu. W Polsce jego przedsprzedaż ruszyła w maju. Teraz dowiadujemy się, że na terenie Indii sprzęt ma zadebiutować pod inną nazwą. To nie pierwszy raz, gdy w tym kraju dochodzi do tego typu praktyk.

Xiaomi Mi 10i ukrywa się pod nazwą kodową tocoin. Natomiast Mi Note 10 Lite to toco. Zbieżność kryptonimów jest więc bardzo duża. Mimo wszystko są inne i dlatego nie można w 100 proc. wykluczyć, że to jednak różne modele telefonów. Nawet jeśli tak jest, to zmiany pewnie będą kosmetyczne.

Tak więc Xiaomi Mi 10i w Polsce się nie spodziewajmy. W naszym kraju można już nabyć Mi Note’a 10 Lite. Telefon ma aparat z czterema obiektywami i głównym sensorem 64 MP i 6,47-calowy ekran Full HD+. Sercem jest Snapdragon 730G. Dane techniczne modelu znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10i / Mi Note 10 Lite – dane techniczne

6,47-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 730G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5260 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

157,8 × 74,2 × 9,67 mm

208 gramów

Android 10 z MIUI 11

