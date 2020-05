Mi Note 10 Lite to nowy smartfon, który Xiaomi Polska wprowadza do oferty i obecnie uruchomiło przedsprzedaż. Potrwa ona kilka dni. Kupując Xiaomi Mi Note 10 Lite w przedsprzedaży możecie liczy na gratis. To słuchawki Mi True Wireless Earbuds o wartości niespełna 170 złotych. Oferta jest ważna do 24 maja.