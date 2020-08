Mi Mix Alpha to zjawiskowy smartfon, który to jednak nie trafi do masowej produkcji. Taką informację przekazał CEO Xiaomi, Lei Jun. Zabrał też głos w sprawie modelu Xiaomi Mi Mix 4. Taki telefon rzeczywiście jest w przygotowaniu. Jednak wiemy, że prędko go nie zobaczymy. W tym roku z pewnością nie zadebiutuje.