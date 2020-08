iPhone 12 Pro otrzyma układ Apple A14 Bionic oraz 6 GB pamięci RAM. To połączenie sprawi, że w momencie debiutu będzie to najwydajniejszy smartfon na rynku. Tym bardziej, gdy wierzyć w nowe plotki. Te mówią, że układ Apple A14 Bionic dla iPhone’ów 12 ma mieć o 40 proc. większą moc CPU i do 50 proc. w przypadku GPU.

iPhone 12 Pro to flagowiec firmy z Cupertino, który jest w ogniu przecieków. Smartfon otrzyma nowy procesor Apple A14 Bionic, które będą wspomagane przez 6 GB pamięci RAM. W przypadku dwóch tańszych telefonów spodziewajmy się mniej pamięci operacyjnej. Mają to być kości w rozmiarze 4 GB. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące układ SoC.

Apple A14 Bionic będzie procesorem w 5-nm litografii i względem układu A13 ma zaoferować naprawdę duży wzrost wydajności. W przypadku rdzeni CPU ma to być o 40 proc więcej. Natomiast w przypadku GPU mamy spodziewać się wzrostu mocy nawet na poziomie aż 50 proc. Tak więc modele iPhone 12 zaoferują z pewnością naprawdę dużą wydajność.

iPhone 12 Pro z Apple A14 Bionic może być najwydajniejszym smartfonem na rynku

Wiele wskazuje na to, że iPhone 12 Pro w momencie rynkowego debiutu będzie najwydajniejszym smartfonem na rynku. Co prawda, Apple A14 Bionic znajdzie się też w dwóch tańszych telefonach. Jednak te ze względu na mniejszą pamięć RAM będą one trochę słabsze, co jednak będzie widoczne w benchmarkach. W przypadku typowego użytkowania specjalnej różnicy nie powinno być widać.

Wiemy, że iPhone 12 nie zadebiutuje we wrześniu. Rynkowy debiut telefonów odbędzie się najwcześniej w październiku, co Apple już potwierdziło. Doszło do opóźnień spowodowanych pandemią. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

