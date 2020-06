OnePlus TV 2020 zbliża się wielkimi krokami. To nowe telewizory z systemem Android TV, których debiut jest blisko. Co ciekawe, będą bardzo cienkie i ich grubość będzie zbliżona do smartfonów OnePlus 8, czym pochwalił się producent. Debiut nowych telewizorów odbędzie się w Indiach w przyszłym miesiącu.