OnePlus TV to dwa telewizory z systemem Android TV, które zadebiutowały w zeszłym roku. W drodze są nowe modele, których cena ma być niższa. Wiemy, że premiera odbędzie się na początku przyszłego miesiąca. Jeden z nowych telewizorów OnePlus TV otrzyma 55-calowy ekran wykonany w technologii LED. Debiut już 2 lipca.

OnePlus TV (modele Q1 i Q1 Pro) to pierwsze telewizory z systemem Android TV, które pojawiły się w ofercie chińskiego producenta. Teraz w drodze są nowe modele, których cena ma być niższa. Pete Lau, CEO firmy potwierdził, że nowe urządzenia zostaną zaprezentowane już w przyszłym miesiącu. Debiut zaplanowano na 2 lipca.

Pete Lau ujawnił tylko tyle, że nowe telewizory OnePlus TV mają być bardziej przystępne cenowo. Więcej szczegółów nie podano, ale nie zmienia to faktu, że je znamy. Jakiś czas temu jeden z nowych modeli został dostrzeżony na stronie organizacji Bluetooth SIG. To sprzęt oznaczony kodowo jako 55UA0A00. Nazwa modelu sugeruje nam 55-calowy wyświetlacz. Wiemy, że wykonano go w technologii LED.

Nowe telewizory OnePlus TV z systemem Android TV ponownie w Indiach

Niestety, na dostępność telewizorów OnePlus TV w Europie cały czas czekamy. Nowe modele, które zobaczymy na początku lipca, zostaną zaprezentowane w Indiach, gdzie następnie trafią do sprzedaży. Nie wiadomo, kiedy te urządzenia zostaną wprowadzone do sklepów na Starym Kontynencie.

