Asus ROG Phone 3 to nowy smartfon do gier, którego premiera jest blisko. Urządzenie jest certyfikowane i dowiadujemy się, że ma moduł Bluetooth 5.1. Na temat modelu Asus ROG Phone 3 wiemy jednak więcej. Specyfikacja techniczna tego telefonu wyciekła do sieci już wcześniej. Sprzęt dostanie Snapdragona 865 Plus.