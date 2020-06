iOS 14 pozwala bardziej przybliżać zdjęcia oraz dodawać do nich podpisy

iOS 14 jest już dostępne w wersji beta. To aktualizacja oprogramowania, która wprowadza liczne nowe funkcje. Są też ciekawe udoskonalenia dla istniejących opcji. Wśród nich są przybliżanie fotek w aplikacji Zdjęcia. Drugą są podpisy, które może dodawać użytkownik. Zobaczmy, jak to działa.

W iOS 14 przybliżanie zdjęć jest jeszcze większe. W poprzednich wersjach systemu dla iPhone’ów można to było robić do pewnego poziomu. Co prawda, można to było obchodzić na przykład poprzez obrócenie ekranu. Jednak w nowym oprogramowaniu nie jest to już potrzebne i można przybliżać fotki bardziej bez potrzeby kombinowania.

Następnie mamy podpisy w aplikacji Zdjęcia. Tak, iOS 14 w końcu wprowadza taką możliwość, co do tej pory na iPhone’ach nie było możliwe. Dopiski można było dodawać w Zdjęciach na macOS, ale na telefonach już nie. Teraz to ulega zmianie. Chcąc dodać tekst należy otworzyć fotkę i złapać ją palcem, po czym lekko przesunąć do góry. Pojawi się opcja Dodaj podpis.

iOS 14 beta wkrótce dla wszystkich

iOS 14 beta na razie dostępne jest dla deweloperów aplikacji. Jednak już na początku lipca Apple planuje udostępnić oprogramowanie publicznie. Wtedy będą je mogli instalować wszyscy chętni użytkownicy iPhone’ów. Dokładny termin nie jest jednak znany.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: Macrumors (2)