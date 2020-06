iOS 14 beta jest już bardzo blisko. Apple zaprezentuje nowy system operacyjny dla iPhone’ów już za kilka dni. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego tegoroczną konferencję dla deweloperów WWDC 2020. Gigant z Cupertino postanowił w tym tygodniu zwrócić uwagę na ważny aspekt i wyjaśnił, jak zgłaszać błędy.

Zgłaszanie bugów, których to w iOS 14 beta z pewnością nie zabraknie, jest bardzo ważnym elementem programu pilotażowego. Apple liczy na odzew testerów, bo w ten sposób będzie w stanie szybciej wyłapać istniejące błędy. To pozwoli na ich usuwanie, co jest istotne przed udostępnieniem oprogramowania dla iPhone’ów publicznie. To nastąpi pewnie we wrześniu.

Apple wyjaśnia, że użytkownicy powinni dokładnie opisywać zaistniały problem i w miarę możliwości dołączać dodatkowe szczegóły. Może to być zrzut ekrany z iPhone’a czy też krótki filmik, na którym pokazana zostanie nieprawidłowość dostrzeżona w iOS 14 beta. To wszystko umożliwi szybszą reakcję. W konsekwencji usunięcie bugu możliwie wcześnie.

iOS 14 beta najpierw dla deweloperów aplikacji

iOS 14 beta to poglądowa wersja oprogramowania, która najpierw trafi w ręce deweloperów aplikacji. Dopiero później (być może przy okazji drugiej bety) testy zostaną rozszerzone o Apple Beta Software Program i w nim udział będą mogli brać wszyscy zainteresowani użytkownicy iPhone’ów. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dostępność.

