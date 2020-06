EMUI 10.1 Stable trafia na kolejnego smartfona firmy w Europie i tym razem jest to Huawei Mate 30 Pro. Aktualizacja dla flagowca pojawia się już na pierwszych rynkach Starego Kontynentu. Wkrótce powinna być też dostępna w Polsce. Wcześniej EMUI 10.1 Stable udostępniono w krajach europejskich dla modeli Huawei P30.

EMUI 10.1 Stable to aktualizacja, którą Huawei Mate 30 Pro najpierw otrzymał na terenie Chin. W Europie ta wersja oprogramowania w pierwszej kolejności trafiła na serię P30. Teraz jednak pierwszy z wymienionych smartfonów również ją dostaje na terenie państw Starego Kontynentu. Pojawiła się m.in. we Francji.

Poniżej widzicie zrzut ekranowy z dostępnością EMUI 10.1 Stable dla Huawei Mate 30 Pro. Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży około 4,3 GB i wprowadza firmware oznaczony numerkiem 10.1.0.236. Oprogramowanie zawiera majowe poprawki bezpieczeństwa, a więc nie są one najaktualniejsze. Wkrótce update pojawi się także na innych rynkach.

Aktualizacja EMUI 10.1 Stable dla Huawei Mate 30 Pro wkrótce też w Polsce

Na dniach aktualizacja do EMUI 10.1 Stable powinna pojawić się na także na smartfonach Huawei Mate 30 Pro z polskiej dystrybucji. Jest to pewnie kwestia maksymalnie kilku tygodni. Spodziewajmy się, że nowe oprogramowanie pojawi się jeszcze w tym miesiącu. Wtedy użytkownicy otrzymają ciekawe funkcje.

Wśród nowości jest Celia, czyli nowa asystentka głosowa i właściciele Huawei Mate 30 Pro z Francji skorzystają z tej nowości. W przeciwieństwie do nas, bo w Polsce ta funkcja nie jest dostępna. Pojawią się jednak inne, jak nowości dla Always on Display czy nowe animacje czytnika linii papilarnych.

