EMUI 10.1 Stable trafia już na modele Huawei P30 Pro i P30. Wcześniej aktualizacja do nowej nakładki została udostępniona użytkownikom serii Mate 30. Na razie EMUI 10.1 Stable zostało oddane użytkownikom w Chinach. Ponadto uaktualnienie jest udostępniane także właścicielom tabletu Huawei MatePad Pro.

EMUI 10.1 Stable zostało już udostępnione właścicielom serii Mate 30. Teraz nadszedł czas na smartfony Huawei P30 Pro i P30. Finalna wersja nowej aktualizacji jest już udostępniana dla właścicieli tych telefonów pochodzących z chińskiej dystrybucji. Ponadto uaktualnienie oddano także w ręce użytkowników tabletu MatePad Pro.

EMUI 10 Stable dla smartfonów Huawei P30 Pro i tańszego modelu wprowadza nowości, które zaprezentowano wraz z serią P40. Są więc to asystentka Celia, przebudowane Video, nowe opcje dla Always on Display, MeeTime oraz wiele więcej. Uaktualnienie na razie będzie dostępne tylko w Chinach. Jednak smartfony z międzynarodowej dystrybucji też je dostaną.



EMUI 10 Stable wkrótce dla Huawei P30 Pro z międzynarodowych rynków

Wiemy, że EMUI 10.1 Stable na smartfony z międzynarodowej dystrybucji będzie udostępniane od czerwca. Najpierw trafi na modele Mate 30. Jednak niedługo po tym dostaną je także telefony Huawei P30 Pro z Europy, a potem także inne modele. W przypadku smartfonów marki Honor oprogramowanie nazywa się Magic UI 3.1.

