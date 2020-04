EMUI 10.1 Stable jest już udostępniane na pierwsze telefony Chińczyków. Aktualizacja pojawiła się na modelach Huawei Mate 30 i jest to już finalne wydanie, a nie wersja beta. Na razie EMUI 10.1 Stable dostają egzemplarze z chińskiej dystrybucji. Jednak w niedługim czasie uaktualnienie powinno także trafić do Europy.

EMUI 10.1 Stable jest już gotowe. Najpierw prowadzono krótki program pilotażowy beta, a teraz właściciele smartfonów Huawei Mate 30 dostają finalną wersję nowego oprogramowania. Aktualizacja została udostępniona na razie na egzemplarzach pochodzących z chińskiej dystrybucji. Jednak z czasem zostanie wprowadzona także na innych rynkach.

Właściciele Huawei Mate 30 chcący pobrać EMUI 10.1 Stable muszą być na wersji beta z numerkiem 10.1.0.119. W przypadku stabilnej edycji oprogramowania musi to być wydanie 10.0.0.205. Najnowsza aktualizacja oznaczona jest ciągiem liczb 10.1.0.126. Waga uaktualnienia udostępnianego drogą OTA to 4,63 GB.



Aktualizacja EMUI 10.1 Stable dla Huawei Mate 30 to wiele nowości

EMUI 10.1 Stable to duża aktualizacja oprogramowania. Wnosi ona naprawdę sporo nowości oraz udoskonaleń już istniejących funkcji. Uaktualnienie wprowadza MeeTime, nowe opcje w Always on Display i Multi-Window czy nowe animacje dla czytnika linii papilarnych. Nowych opcji jest więcej i nie pozostaje nic innego, jak czekać na rozszerzenie dostępność aktualizacji.

Wiemy, że EMUI 10.1 Stable trafi także do Europy. U nas też pewnie proces aktualizacji rozpocznie się od modeli Huawei Mate 30. Potem oprogramowanie trafi na serię P30 oraz inne telefony chińskiego giganta. W przypadku lnii P20 dostępność na razie jest pod znakiem zapytania.

