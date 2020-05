iOS 13.5 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Znamy już listę nowości w tym oprogramowaniu. Jednak użytkownicy Maców czekają na macOS 10.15.5. Ta aktualizacja nie została jeszcze wydana publicznie. Wygląda na to, że Apple każe na nią jeszcze chwilę poczekać. Udostępniono nową betę.

iOS 13.5 w wersji GM został udostępniony deweloperom aplikacji wcześniej w tym tygodniu. Teraz odbyła się publiczna premiera nowych systemów Apple, w tym tvOS 13.4.5 oraz wydano nowy software na HomePoda. Jednak macOS 10.15.5 na razie się nie pojawił. Wygląda na to, że to uaktualnienie pojawi się dopiero za jakiś czas. Zobaczmy, co nowego wprowadza aktualizacja na iPhone’y. Listw nowości widoczna jest poniżej.

iOS 13.5 – lista nowości

Uaktualnienie iOS 13.5 przyspiesza przechodzenie do pola kodu na urządzeniach z Face ID, gdy masz na twarzy maskę, oraz dodaje interfejs Exposure Notification API, który obsługuje tworzone przez organy zdrowia publicznego aplikacje śledzące kontakty z osobami chorymi na COVID-19. Uaktualnienie dodaje także możliwość kontrolowania funkcji automatycznego wyróżniania kafelków w trakcie połączeń FaceTime w grupie, zawiera poprawki błędów i inne udoskonalenia.

Face ID i kod

Uproszczony proces odblokowywania urządzeń z Face ID, gdy użytkownik ma na twarzy maskę

Automatyczne wyświetlanie pola kodu po przesunięciu palcem od dolnej krawędzi ekranu (gdy użytkownik ma na twarzy maskę)

Możliwość korzystania z nowego procesu podczas uwierzytelniania w App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes Store i innych usługach obsługujących Face ID

Powiadomienia o narażeniu na COVID‑19

Interfejs programowania aplikacji Exposure Notification API, obsługujący tworzone przez organy zdrowia publicznego aplikacje śledzące kontakty z osobami chorymi na COVID-19

FaceTime

Opcja pozwalająca wyłączyć automatyczne powiększanie kafelka osoby mówiącej w trakcie połączenia FaceTime w grupie

Uaktualnienie zawiera także poprawki błędów i inne udoskonalenia.

Rozwiązuje problem, w wyniku którego próba strumieniowania wideo z określonych witryn powodowała wyświetlenie czarnego ekranu

Usuwa problem, który mógł uniemożliwiać wczytywanie sugestii i czynności arkusza udostępniania

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje o poprawkach związanych z zabezpieczeniami znajdziecie na tej stronie.

Na macOS 10.15.5 jeszcze poczekamy

iOS 13.5 zainstalujecie na iPhone’ach udając się do sekcji Ustawienia i Uaktualnienia. Oczywiście, w celu pobrania oprogramowania trzeba nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. W przypadku macOS 10.15.5 Apple na razie udostępniło kolejną betę systemu. Na jego publiczną dostępność trzeba będzie poczekać trochę dłużej.

