Redmi 9A to tani smartfon Xiaomi, którego premiera jest bardzo blisko. Urządzenie jest już certyfikowane. Dostrzeżono je na stronie FCC pod nazwą kodową M2006C3LG. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna Redmi 9A, choć jest ona szczątkowa. Zobaczmy jednak, co o tym telefonie Xiaomi już wiadomo.

Redmi 9A pojawiał się w przeciekach. To tani smartfon Xiaomi, który będzie modelem w niskiej cenie. Wygląda na to, że jego premiera jest nieodległa, bo urządzenie dostrzeżono na stronie FCC, gdzie go certyfikowano. Pod nazwą M2006C3LG. Przy okazji jest częściowa specyfikacja techniczna modelu, choć nie ma tego zbyt wiele.

Redmi 9A certyfikowany przez FCC ma baterię o nominalnej pojemności 4900 mAh. Tak więc na opakowaniu Xiaomi zapewne umieści informację o 5000 mAh. Następnie mamy jednozakresowe Wi-Fi (2,4 GHz) w standardzie 802.11n oraz modem LTE z obsługą dwóch kart SIM. Sprzęt ma wymiary 164 x 77,07 mm.

Z wcześniejszych plotek wynika, że Redmi 9A ma około 6,5-calowy ekran HD+ i dostanie procesor MediaTek Helio G25 z 3 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Aparat fotograficzny otrzyma główny sensor 13 MP. Niekompletne dane techniczne smartfona Redmi 9A znajdziecie poniżej.

Redmi 9A – dane techniczne

~6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G25

3 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 512 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SM

złącze USB C

Android 10 z nakładką MIUI

