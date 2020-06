One UI 2.1 – aktualizacja trafia na modele Galaxy S9 i S9 Plus

One UI 2.1 to aktualizacja, która w końcu trafia na modele Samsung Galaxy S9 i S9 Plus. Nowe oprogramowanie jest już udostępniane w Korei i na wybranych rynkach Europy. Nowy firmware zawiera pewne funkcje z One UI 2.1 wprowadzone wraz z serią S20. Ponadto ma aktualne, czerwcowe poprawki bezpieczeństwa.

One UI 2.1 to aktualizacja, która według zapowiedzi miała trafić na modele Samsung Galaxy S9 i S9 Plus w czerwcu. W zeszłym tygodniu zaczął ją dostawać Note 9. Teraz nadszedł czas na poprzednie flagowce Koreańczyków. Nowe uaktualnienie jest już udostępniane na wybranych rynkach.

Samsung Galaxy S9 dostaje One UI 2.1 w Korei Południowej oraz Niemczech. W pierwszym kraju aktualizacja wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków ETF4. Natomiast za naszą zachodnią granicą jest to oznaczenie ETF5. Ponadto software ma aktualne poprawki bezpieczeństwa z czerwca. Niedługo dostępność powinna być zwiększana.

Aktualizacja One UI 2.1 dla Galaxy S9 i S9 Plus wnosi ciekawe nowości

One UI 2.1 to większa aktualizacja, która na wspomniane smartfony wnosi funkcje zapożyczone z serii S20. Samsung dodał nową strefę AR oraz tryby dla aparatu fotograficznego, jak Single Take. Następnie mamy opcje Quick Share i Music Share. Ta pierwsza służy do szybkiego udostępniania plików.

Domyślamy się, że aktualizacja do One UI 2.1 dla modeli Samsung Galaxy S9 wkrótce pojawi się także w Polsce. Właściciele tych modeli muszą mieć jednak na uwadze fakt, że to prawdopodobnie już ostatnie tak większe uaktualnienie dla tych telefonów. Smartfony objęte są już trzecim rokiem wsparcia. Nie liczmy na to, że dostaną Androida 11 z nakładką z numerkiem 3.0.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do Chrome’a na Androida

źródło: Twitter