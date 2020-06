Galaxy Z Flip 5G w drodze. Samsung już go certyfikuje

Galaxy Z Flip 5G to nowy, składany smartfon marki Samsung, który jest w drodze. Koreańczycy już go certyfikują i wiemy, że telefon ukrywa się pod nazwą SM-F707B. Nowy Samsung Galaxy Z Flip 5G pewnie zostanie zaprezentowany w sierpniu. Powinniśmy go zobaczyć z serią Note 20 i składanym modelem Fold 2.

Samsung Galaxy Z Flip 5G to składany smartfon Koreańczyków, który już pojawiał się w przeciekach. Firma certyfikuje to urządzenie, co przybliża je do rynkowego debiutu. Sprzęt powstaje po nazwą kodową SM-707B. Literka B na końcu sygnalizuje nam, że jest to model zapewniający łączność z sieciami nowej generacji.

Samsung Galaxy Z Flip 5G będzie zapewne bardzo podobnym smartfonem do poprzednika. Prawda jest taka, że może być w zasadzie identyczny i będzie miał taką samą konstrukcję. Różnicą będzie wspomniany modem łączności z sieciami komórkowymi. Pewnie też pojawi się inny procesor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G już za kilka tygodni

Możemy się domyślać, że Samsung Galaxy Z Flip 5G to składany smartfon, który zobaczymy już za kilka tygodni. Premiera odbędzie się latem. Urządzenie zapewne zostanie pokazane w trakcie Unpacked na początku sierpnia. Wtedy Koreańczycy pochwalą się także serią Note 20 i modelem Fold 2. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę.

